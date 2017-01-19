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Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с "Лионом" (фото)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай близок к переходу в "Лион".

Футболист сборной Голландии прибыл во Францию, чтобы обсудить детали контракта с клубом, передает твиттер "Лиона".

Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с "Лионом" (фото)
Теги: Депай Лион
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
уважаемые редакторы, вам заняться больше не6 хрен!? у нас что в России до хрена болельщиков Лиона и личных почиталей ДеПая ??? на хрена вы эту туфту размещаете!?
Регистрация: 23.03.2009
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