Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с "Лионом" (фото)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай близок к переходу в "Лион".Футболист сборной Голландии прибыл во Францию, чтобы обсудить детали контракта с клубом, передает твиттер "Лиона".