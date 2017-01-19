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Василий Березуцкий: при Гончаренко изменения, безусловно, есть

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, что изменилось в команде с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев.

"У каждого специалиста свои взгляды на футбол, это касается и тренировочного процесса, и всех остальных составляющих. Не скажу, что изменения глобальные, но они, безусловно, присутствуют. Наверняка что-то новое ждет нас и в дальнейшем.

Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, он прекрасно знает футболистов и их возможности. Сейчас мы трудимся в достаточно интенсивном режиме, закладываем необходимый фундамент", - цитирует Березуцкого "BobSoccer".
Теги: Березуцкий В. ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 10:19
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№2 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 10:30) #
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Вить,главное не загнать коней-то до старта..
Загнанный конь - не вкусный! А этот, тем более, ещё и старый..
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:29) #
  • -2
  •  (2)

Изменения есть, в какую сторону,теперь защита будет другая и вам с братаном место в составе не гарантировано.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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