Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Березуцкий: готов ли ЦСКА взлететь на вершину? Я не думаю о чудесах

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал свое мнение относительно чемпионской гонки в весенней части чемпионата России.

"Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов.

Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперед.

Готова ли команда сотворить еще одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует Березуцкого "BobSoccer".
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 11:10
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)

Одна маленькая птичка оторвалась из стаи и полетела выше и выше но очень быстро обожгла себе крылья и упала на дно самого глубокого ущелья-ОПЕРАЦИЯ -Ы ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГИНЕРА.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.