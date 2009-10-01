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Губернатор: в Петербурге любят футбол, пример тому наш прославленный "Зенит"
В Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020. Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александре Чеферин.
ВИДЕО - здесь
Также на презентации присутствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, который отметил, что это знаковое событие для Санкт-Петербурга.
"Считаю, что это знаковое событие для нашего города. В Петербурге любят футбол. Пример тому наш прославленный клуб "Зенит" и петербуржцы, выступающие в сборной России. Наш город живет ближайшими крупными событиями - Кубком конфедераций, чемпионатом мира и Евро-2020, к которому мы тоже очень серьёзно готовимся. Делаем всё возможное, чтобы всё прошло на самом высоком уровне.
Недавно завершили строительство стадиона и западного скоростного диаметра, который стал визитной карточкой Петербурга, строятся другие объекты инфраструктуры, в том числе метро. Вопреки мнению скептиков, мы всё успеваем построить вовремя.
Очень важно, что всё это останется для Петербурга в будущем. О гостеприимстве нашего города, думаю, говорить излишне. Так будет и на ближайших крупных турнирах. Мы не подведём", - передаёт слова Полтавченко "Чемпионат".
ВИДЕО - здесь
Также на презентации присутствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, который отметил, что это знаковое событие для Санкт-Петербурга.
"Считаю, что это знаковое событие для нашего города. В Петербурге любят футбол. Пример тому наш прославленный клуб "Зенит" и петербуржцы, выступающие в сборной России. Наш город живет ближайшими крупными событиями - Кубком конфедераций, чемпионатом мира и Евро-2020, к которому мы тоже очень серьёзно готовимся. Делаем всё возможное, чтобы всё прошло на самом высоком уровне.
Недавно завершили строительство стадиона и западного скоростного диаметра, который стал визитной карточкой Петербурга, строятся другие объекты инфраструктуры, в том числе метро. Вопреки мнению скептиков, мы всё успеваем построить вовремя.
Очень важно, что всё это останется для Петербурга в будущем. О гостеприимстве нашего города, думаю, говорить излишне. Так будет и на ближайших крупных турнирах. Мы не подведём", - передаёт слова Полтавченко "Чемпионат".
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