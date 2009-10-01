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Губернатор: в Петербурге любят футбол, пример тому наш прославленный "Зенит"

В Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020. Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александре Чеферин.

ВИДЕО - здесь

Также на презентации присутствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, который отметил, что это знаковое событие для Санкт-Петербурга.

"Считаю, что это знаковое событие для нашего города. В Петербурге любят футбол. Пример тому наш прославленный клуб "Зенит" и петербуржцы, выступающие в сборной России. Наш город живет ближайшими крупными событиями - Кубком конфедераций, чемпионатом мира и Евро-2020, к которому мы тоже очень серьёзно готовимся. Делаем всё возможное, чтобы всё прошло на самом высоком уровне.

Недавно завершили строительство стадиона и западного скоростного диаметра, который стал визитной карточкой Петербурга, строятся другие объекты инфраструктуры, в том числе метро. Вопреки мнению скептиков, мы всё успеваем построить вовремя.

Очень важно, что всё это останется для Петербурга в будущем. О гостеприимстве нашего города, думаю, говорить излишне. Так будет и на ближайших крупных турнирах. Мы не подведём", - передаёт слова Полтавченко "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:38
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9
(4)
№9 Написал: vlees (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Цитата: nami-sv
Как любят в Питере футбол видно по заполняемости Петровского.Стадион на 22 тысячи город заполнить не может,и это при том,что в городе одна команда.Это что касается жителей города.Что касается питерских чиновников,то тут уже любовь к футболу построена исключительно на околофутбольных деньгах.Пока есть они-любят.Нет их-поворачиваются спиной.Любовь по расчёту.

Следишь за каждой игрой? или не знаешь, что весь гостевой сектор отдается на 1250 мест, а помимо москвы приезжает только сотка болельщиков гостей + ограничения на абонементы, отсюда около 1000 абонов не проданы на вираж. а 19 тысяч на каждом матче есть, вместимость для справки 21500

Ложь,самый посещаемый матч в рфпл в этом сезоне у зенита был со Спартаком,на игре было 18684 зрителя. imp
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: khmel Питер (Сегодня, 13:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Поганый ты гондурас!!!!Не ваш Зенит,а наш!!!!Ты гондола вспомни как ты с жителей города на этот стадион хотел деньги собрать.КТО СКОЛЬКО СМОЖЕТ,ПОМОЖЕМ ГОРОДУ!!!!Пиздровыпердок!!!!!
Регистрация: 12.08.2012
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так любят, что стадион уже без малого 10 лет построить не могут....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Канада (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Недавно завершили строительство стадиона
С главной Яндекса,только что..
Мутко: для адаптации «Зенит-Арены» требуется еще два миллиарда рублей
Регистрация: 6.12.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:18) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Как любят в Питере футбол видно по заполняемости Петровского.Стадион на 22 тысячи город заполнить не может,и это при том,что в городе одна команда.Это что касается жителей города.Что касается питерских чиновников,то тут уже любовь к футболу построена исключительно на околофутбольных деньгах.Пока есть они-любят.Нет их-поворачиваются спиной.Любовь по расчёту.

Следишь за каждой игрой? или не знаешь, что весь гостевой сектор отдается на 1250 мест, а помимо москвы приезжает только сотка болельщиков гостей + ограничения на абонементы, отсюда около 1000 абонов не проданы на вираж. а 19 тысяч на каждом матче есть, вместимость для справки 21500


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как любят в Питере футбол видно по заполняемости Петровского.Стадион на 22 тысячи город заполнить не может,и это при том,что в городе одна команда.Это что касается жителей города.Что касается питерских чиновников,то тут уже любовь к футболу построена исключительно на околофутбольных деньгах.Пока есть они-любят.Нет их-поворачиваются спиной.Любовь по расчёту.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: vlees (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
laughing а кого там еще та любить,1 команда в городе.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:41) #
  • +6
  •  (16)

Скажи это пенсионерам,которые живут впроголодь.Идиот.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:41) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Закончили строительство стадиона недавно?Я что то упустил видимо....или он пистит?
Регистрация: 3.11.2016
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