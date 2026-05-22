Ролан Гусев покинет пост главного тренера "Динамо" в конце мая

"Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в " Динамо ", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере!", - сообщает пресс-служба клуба в телеграмм-канале.

Ролан Гусев возглавил бело-голубых по ходу сезона после ухода Валерия Карпина. Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб может вернуть Сандро Шварца. Отмечалось, что специалист уже договорился о контракте с клубом.По итогам чемпионата России "Динамо" набрало 45 очков и завершило сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.