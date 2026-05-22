Гусев обратился к болельщикам после новости о его уходе

"Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. " Динамо " было и навсегда останется в моём сердце. Желаю клубу только удачи! Ваш Ролан Гусев", - приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Ролан Гусев возглавил бело-голубых по ходу сезона после ухода Валерия Карпина. Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб может вернуть Сандро Шварца. Отмечалось, что специалист уже договорился о контракте с клубом.По итогам чемпионата России "Динамо" набрало 45 очков и завершило сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.