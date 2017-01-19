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Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
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"Эвертон" готов рассмотреть продажу Херарда Деулофеу
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал, что не рассчитывает на полузащитника команды Херарда Деулофеу.
"Для Херарда лучшим вариантом будет, если он получит игровое время в другом месте. Если он подыщет подходящий вариант, то спокойно сможет уйти", — цитирует Кумана Football Italia.
"Для Херарда лучшим вариантом будет, если он получит игровое время в другом месте. Если он подыщет подходящий вариант, то спокойно сможет уйти", — цитирует Кумана Football Italia.
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