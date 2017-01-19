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"Эвертон" готов рассмотреть продажу Херарда Деулофеу

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал, что не рассчитывает на полузащитника команды Херарда Деулофеу.

"Для Херарда лучшим вариантом будет, если он получит игровое время в другом месте. Если он подыщет подходящий вариант, то спокойно сможет уйти", — цитирует Кумана Football Italia.
Теги: Эвертон Трансферы Куман
Сегодня, 20:35
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