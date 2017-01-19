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Арсен Венгер: Пайет? "Арсенал" сейчас и так очень силен

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "пушкарям" не интерес трансфер полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайету.

"Арсенал" сейчас и так очень силён. Также скоро вернётся в строй Дэнни Уэлбек. Мы не собираемся усиливаться, тем более Пайетом. На его позиции у нас точно хватает футболистов", - цитирует Венгера Goal.com.
Теги: Венгер Пайет Вест Хэм Арсенал
Вчера, 23:52
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Обратно во Францию толстожопик...
Регистрация: 6.01.2006
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