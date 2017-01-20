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Реванш униженного Гвардиолы и ещё 5 главных матчей выходных
В предстоящие выходные после зимних каникул возобновляются все ведущие европейские чемпионаты, а вместе с тем возобновляется и рубрика Rusfootball.info о том, что и почему в этот уик-энд пропускать нельзя.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», суббота, 20.30 МСК
Многие позабыли, но в «Манчестер Сити» Гвардиола стартовал с 10 побед подряд и ничьей 3:3 с «Селтиком», а первым клубом, по-настоящему остановившим «горожан», стал именно «Тоттенхэм». Команда Почеттино полностью переиграла тогдашнего лидера и фаворита чемпионата, который сейчас уже никого не страшит и не собирается комплиментов.
После того поражения от «Тоттенхэма» «Сити» не мог выиграть ещё 4 матча, в том числе влетел «Барселоне» 0:4. Но гораздо страшнее, что не так давно 4 гола в ворота разочарования сезона Клаудио Браво отправил «Лестер», а в прошлом туре – «Эвертон». Гвардиола решил, что после такого лучший вариант действий – сводить команду в кино на мюзикл «Ла-ла Ленд».
«Тоттенхэм» после вылета из Лиги чемпионов, напротив, преобразился до неузнаваемости: с начала декабря у «шпор» 9 побед в 10 матчах, причём только «Бёрнли» удалось проиграть с минимальным счётом. Форма Делле Алли и Харри Кейна даёт Дэниэлу Леви основания надеяться, что следующие 100 миллионов за одного из них не за горами.
Вне зависимости от того, как будет складываться сезон, «Тоттенхэм» до последнего не будут считать фаворитом чемпионской гонки, что ему только на руку. К «шпорам» не приковано большого внимания, они не испытывают громадного давления. Тем не менее, фаворитами матча я бы их не считал: если дома «Тоттенхэм» побеждал и «Сити», и «Челси», то в гостях проиграл и «Ливерпулю», и «Юнайтед», и «Челси», да и с «Арсеналом» смотрелся не лучше оппонента. Команда Гвардиолы, имеющая проблемы в середине из-за травм Гюндогана и Фернандо и очередной дисквалификации Фернандиньо, также должна всё же отреагировать на унижение на «Гудиссон Парк» и, вдохновлённая походом в кино, должна устроить «шпорам» впечатляющий тест на звание «топ-клуба».
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», суббота, 20.30 МСК
Центральному матчу возвращающейся после паузы немецкой Бундеслиги бороться за зрителя в субботний вечер будет тяжело, однако всем не переваривающим АПЛ рекомендую заглянуть именно на этот матч. Думаете, тому одна причина – сенсационный вице-лидер чемпионата? Но если вас интересует только первое место и ничего более, то вам не по пути с Бундеслигой.
Вторая согласно коэффициентам УЕФА лига Европы имеет 4 места в главном клубном турнире. Как раз на 4-м и располагается «Айнтрахт», отставая от «Лейпцига» на 7 баллов. Вплотную спереди «Герта», сзади – «Хоффейнхайм» и «Боруссия». Оказаться в такой компании команде Нико Ковача помогает не столько легенда клуба Алекс Майер (всего 4 мяча в текущем чемпионате), сколько отличная оборона: меньше, чем «Айнтрахт» (12 мячей) пропустила только «Бавария» (9). Убедиться в этом 14-го января на сборе смог «Зенит», сгонявший с командой из Франкфурта по нулям.
«РБ» в последнем матче на сборах разгромил «Рейнджерс» со счётом 4:0, до того потерпев 2 разгромных поражения от «Баварии» и «Аякса» в товарняке. В Лейпциге вряд ли всерьёз рассчитывают на успешный исход гонки с мюнхенцами, но повторения истории «Хоффенхайма», который, будучи новичком Бундеслиги, несколько лет назад поразил всех в 1-м круге и полностью провалился во 2-м, Хайзенхюттль допустить не должен. У «РБ» имеется основательность для продолжения хороших выступлений, но для команд-сенсаций, которые могут посыпаться, очень важно, пойдёт ли, попрёт ли игра? Потому от встречи с «Айнтрахтом» может зависеть ни много ни мало судьба всего чемпионата для «РБ», этот матч способен задать вектор дальнейших событий.
«Милан» – «Наполи», суббота, 22.45 МСК
В наших медиа о «Милане» в последнее время писали в контексте перехода в «Спартак» Луиса Адриано, но и без него в стане «россонери» жизнь бьёт ключом. Миланисты не нарадуются на молодых Доннарумму, Романьоли и Локателли, на 8 итальянцев в составе, на первый трофей за 5 лет (пусть это и Суперкубок), на то, что по потерянным очкам команда лишь на 1 балл отстаёт от зоны Лиги чемпионов.
На 3-й строчке находится как раз «Наполи» с 4 очками преимущества над «Миланом» при наличии у того игры в запасе. Сильвио Берлускони по-прежнему не продал клуб, но и без больших денег признаки жизни он подаёт. Как и любой молодой команде, парням Винченцо Монтеллы свойственна нестабильность, причём даже по ходу одной игры. В последнем матче с «Торино», например, «Милан» проигрывал 0:2, получил пенальти в свои ворота (спасибо Ляйичу за удар), а во 2-м тайме свёл игру к ничьей 2:2.
Вообще, успешной стабильностью в Италии может похвастать только «Ювентус». «Наполи» долгое время пытается – не выходит. Конечно, на команду влиял уход Игуаина, ведь призванный заменить его Милик серьёзно травмировался. Зато «режим Бога» включил Дрис Мертенс 7 из последних 8 матчей неаполитанцы выиграли благодаря тому, что неистовый бельгиец в своих предыдущих 6-ти играх 10 мячей! Так что за команду Маурицио Сарри в предстоящей битве класс, опыт и прекрасная форма, а за «Милан» – свои болельщики и свойственная молодёжи романтическая способность прыгать выше головы и удивлять.
«Ювентус» – «Лацио», воскресенье, 14.30 МСК
Ранний матч пошумевшего новой эмблемой (ей мы посвятили отдельный пост) итальянского гегемона с удовольствием посмотрит китайская аудитория. , возможно, вскоре увидит воочию Марио Манджукича: форвард «Ювентуса» пока сопротивляется неземным предложениям из Поднебесной. Способны ли будут сопротивляться в Турине римляне?
Не сказать, что у многих это получается. В текущем розыгрыше Серии А не получается вообще ни у кого – «Ювентус» частенько подавляет соперника с первых минут, обеспечивает себе преимущество и убивает интригу. Да, в прошлые выходные «Юве» проиграл «Фиорентине», до нового года уступил в Суперкубке Италии «Милану», потерпел поражения в обоих матчах на «Сан Сиро» и не производит феноменального впечатления. Но дома в рамках Серии А «Ювентус» выиграл не только все матчи этого чемпионата, он выиграл уже 26 игр подряд!
Но и «Лацио» в этом сезоне хорош: после того, как команду летом через 2 дня после назначения покинул Марсело Бьелса, ситуацию было доверено спасти тренеру молодёжки Симоне Индзаги. Не спас. Вывел на качественно новый уровень. Реанимировал карьеру Чиро Иммобиле и сделал ещё кучу полезного и интересного: с отставанием в 1 очко от лигочемпионской зоны Индзаги претендует на звание лучшего тренера сезона. В последних 9 матчах «Лацио» одержал 7 побед при поражениях от «Ромы» и «Интера», «орлы» имеют 3-матчевую победную серию, но не проиграть в Турине уже будет маленьким чудом, давно никому, кроме «Лиона», непосильным.
«Атлетик» – «Атлетико», воскресенье, 18.15
Покуда большая тройка Ла Лиги играет против середняков-аутсайдеров, лезть в интернет за непоказываемым российским ТВ испанским чемпионатом стоит ради «атлетичного» дерби. Да, вы всё правильно поняли – я не включил «Атлетико» в большую тройку, поскольку сейчас мадридцы отстают от «Барселоны» на 4 очка, от «Севильи» – на 5, и толком не способны включиться в борьбу за чемпионство. Хотя от сохранившей лидеров и укрепившейся команды Симеоне ожидали именно этого.
Баски идут на привычной седьмой позиции и не претендуют на что-то большее, чем Лига Европы, но когда в Бильбао приезжает топ-команда, ей лучше об этом забыть. «Барселона», проигравшая на «Сан-Мамес» со счётом 1:2 кубковый матч 5-го января, подтвердит. Правда, в последнее время дела у команды Эрнесто Вальверде идут так себе: поражение в ответном матче с «Барсой» (1:3) оказалось между нулевыми ничьими с «Леганесом» и «Алавесом».
«Атлетико» потихоньку пришёл в себя и между кубковыми матчами одержал 3 фирменные сухие победы в Примере, но «Атлетик» будет посильнее побеждённых соперников. И пока команда Симеоне не отправилась в очередной длинный лигочемпионский поход, нужно не отвлекаясь (3:0 в первом кубковом матче с «Эйбаром» превратили ответный в формальность) продолжать успешную серию.
«Лион» – «Марсель», воскресенье, 23.00
Наименее популярный из топ-чемпионатов в этом году грозится стать одним из самых интригующих: «ПСЖ» буксует, «Монако» разносит всех, «Ницца» удивляет. Правда, во Франции не исключают, что последние сбавят и вот тут-то шанс забраться в лигочемпионскую зону появится у «Лиона». Правда, дистанция между лидирующей тройкой и «Олимпиком» солидная (8 очков, пусть и при матче в запасе), очки надо набирать постоянно, но в 1-м туре после перерыва «Лион» уступил «Кану» 2:3.
«Марсель», который сейчас тренирует чемпион Франции Руди Гарсия, в прошлом туре тоже проиграл: 1:4 от «Монако» – это в текущем сезоне чуть ли не норма. Всё-таки после того, как русская вдова Робера Луи-Дрейфуса продала клуб американскому бизнесмену Фрэнку Маккорту, великий клуб начал выздоравливать. Сейчас «Марель» идёт 6-м и готов раскрыть кошелёк, дабы вырвать из лондонского плена Димитри Пайета. Новость про то, что взбесивший всех француз намерен травмировать себя, если его не отпустят, оказалась хорошо удавшимся розыгрышем, но сам факт интереса к игроку такого уровня и готовность платить за игрока 20 миллионов фунтов намекают на то, что скоро мы снова увидим «Марсель» в Лиге чемпионов. Правда, сейчас команда способна бороться только за Лигу Европы, но и это после прошлогоднего 13-го места стоит признать успехом.
Скорее всего, ни «Лион», ни «Марсель» не попадут в тройку, но битва «Олимпиков» – вполне самодостаточная вещь, стоящая того, чтобы укладываться спать перед рабочей неделей именно под неё. Да, 4 предыдущие встречи закончились ничьими на «тотал меньше», но люди, которые решили посмотреть игру на «Жерлан» в 2009-м, никогда не забудут те самые 5:5. Да и исторически в этом большом противостоянии находится находится место результативному футболу. Ляказетт, Вальбуэна, Фекир, Рыбус, Гомис, Товен, Губочан – тут определенно есть на кого посмотреть!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», суббота, 20.30 МСК
Многие позабыли, но в «Манчестер Сити» Гвардиола стартовал с 10 побед подряд и ничьей 3:3 с «Селтиком», а первым клубом, по-настоящему остановившим «горожан», стал именно «Тоттенхэм». Команда Почеттино полностью переиграла тогдашнего лидера и фаворита чемпионата, который сейчас уже никого не страшит и не собирается комплиментов.
После того поражения от «Тоттенхэма» «Сити» не мог выиграть ещё 4 матча, в том числе влетел «Барселоне» 0:4. Но гораздо страшнее, что не так давно 4 гола в ворота разочарования сезона Клаудио Браво отправил «Лестер», а в прошлом туре – «Эвертон». Гвардиола решил, что после такого лучший вариант действий – сводить команду в кино на мюзикл «Ла-ла Ленд».
«Тоттенхэм» после вылета из Лиги чемпионов, напротив, преобразился до неузнаваемости: с начала декабря у «шпор» 9 побед в 10 матчах, причём только «Бёрнли» удалось проиграть с минимальным счётом. Форма Делле Алли и Харри Кейна даёт Дэниэлу Леви основания надеяться, что следующие 100 миллионов за одного из них не за горами.
Вне зависимости от того, как будет складываться сезон, «Тоттенхэм» до последнего не будут считать фаворитом чемпионской гонки, что ему только на руку. К «шпорам» не приковано большого внимания, они не испытывают громадного давления. Тем не менее, фаворитами матча я бы их не считал: если дома «Тоттенхэм» побеждал и «Сити», и «Челси», то в гостях проиграл и «Ливерпулю», и «Юнайтед», и «Челси», да и с «Арсеналом» смотрелся не лучше оппонента. Команда Гвардиолы, имеющая проблемы в середине из-за травм Гюндогана и Фернандо и очередной дисквалификации Фернандиньо, также должна всё же отреагировать на унижение на «Гудиссон Парк» и, вдохновлённая походом в кино, должна устроить «шпорам» впечатляющий тест на звание «топ-клуба».
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», суббота, 20.30 МСК
Центральному матчу возвращающейся после паузы немецкой Бундеслиги бороться за зрителя в субботний вечер будет тяжело, однако всем не переваривающим АПЛ рекомендую заглянуть именно на этот матч. Думаете, тому одна причина – сенсационный вице-лидер чемпионата? Но если вас интересует только первое место и ничего более, то вам не по пути с Бундеслигой.
Вторая согласно коэффициентам УЕФА лига Европы имеет 4 места в главном клубном турнире. Как раз на 4-м и располагается «Айнтрахт», отставая от «Лейпцига» на 7 баллов. Вплотную спереди «Герта», сзади – «Хоффейнхайм» и «Боруссия». Оказаться в такой компании команде Нико Ковача помогает не столько легенда клуба Алекс Майер (всего 4 мяча в текущем чемпионате), сколько отличная оборона: меньше, чем «Айнтрахт» (12 мячей) пропустила только «Бавария» (9). Убедиться в этом 14-го января на сборе смог «Зенит», сгонявший с командой из Франкфурта по нулям.
«РБ» в последнем матче на сборах разгромил «Рейнджерс» со счётом 4:0, до того потерпев 2 разгромных поражения от «Баварии» и «Аякса» в товарняке. В Лейпциге вряд ли всерьёз рассчитывают на успешный исход гонки с мюнхенцами, но повторения истории «Хоффенхайма», который, будучи новичком Бундеслиги, несколько лет назад поразил всех в 1-м круге и полностью провалился во 2-м, Хайзенхюттль допустить не должен. У «РБ» имеется основательность для продолжения хороших выступлений, но для команд-сенсаций, которые могут посыпаться, очень важно, пойдёт ли, попрёт ли игра? Потому от встречи с «Айнтрахтом» может зависеть ни много ни мало судьба всего чемпионата для «РБ», этот матч способен задать вектор дальнейших событий.
«Милан» – «Наполи», суббота, 22.45 МСК
В наших медиа о «Милане» в последнее время писали в контексте перехода в «Спартак» Луиса Адриано, но и без него в стане «россонери» жизнь бьёт ключом. Миланисты не нарадуются на молодых Доннарумму, Романьоли и Локателли, на 8 итальянцев в составе, на первый трофей за 5 лет (пусть это и Суперкубок), на то, что по потерянным очкам команда лишь на 1 балл отстаёт от зоны Лиги чемпионов.
На 3-й строчке находится как раз «Наполи» с 4 очками преимущества над «Миланом» при наличии у того игры в запасе. Сильвио Берлускони по-прежнему не продал клуб, но и без больших денег признаки жизни он подаёт. Как и любой молодой команде, парням Винченцо Монтеллы свойственна нестабильность, причём даже по ходу одной игры. В последнем матче с «Торино», например, «Милан» проигрывал 0:2, получил пенальти в свои ворота (спасибо Ляйичу за удар), а во 2-м тайме свёл игру к ничьей 2:2.
Вообще, успешной стабильностью в Италии может похвастать только «Ювентус». «Наполи» долгое время пытается – не выходит. Конечно, на команду влиял уход Игуаина, ведь призванный заменить его Милик серьёзно травмировался. Зато «режим Бога» включил Дрис Мертенс 7 из последних 8 матчей неаполитанцы выиграли благодаря тому, что неистовый бельгиец в своих предыдущих 6-ти играх 10 мячей! Так что за команду Маурицио Сарри в предстоящей битве класс, опыт и прекрасная форма, а за «Милан» – свои болельщики и свойственная молодёжи романтическая способность прыгать выше головы и удивлять.
«Ювентус» – «Лацио», воскресенье, 14.30 МСК
Ранний матч пошумевшего новой эмблемой (ей мы посвятили отдельный пост) итальянского гегемона с удовольствием посмотрит китайская аудитория. , возможно, вскоре увидит воочию Марио Манджукича: форвард «Ювентуса» пока сопротивляется неземным предложениям из Поднебесной. Способны ли будут сопротивляться в Турине римляне?
Не сказать, что у многих это получается. В текущем розыгрыше Серии А не получается вообще ни у кого – «Ювентус» частенько подавляет соперника с первых минут, обеспечивает себе преимущество и убивает интригу. Да, в прошлые выходные «Юве» проиграл «Фиорентине», до нового года уступил в Суперкубке Италии «Милану», потерпел поражения в обоих матчах на «Сан Сиро» и не производит феноменального впечатления. Но дома в рамках Серии А «Ювентус» выиграл не только все матчи этого чемпионата, он выиграл уже 26 игр подряд!
«Ювентус» выходит на рынок мировых брендов. В ролях - Аньелли, Игуаин и Галлиани
Но и «Лацио» в этом сезоне хорош: после того, как команду летом через 2 дня после назначения покинул Марсело Бьелса, ситуацию было доверено спасти тренеру молодёжки Симоне Индзаги. Не спас. Вывел на качественно новый уровень. Реанимировал карьеру Чиро Иммобиле и сделал ещё кучу полезного и интересного: с отставанием в 1 очко от лигочемпионской зоны Индзаги претендует на звание лучшего тренера сезона. В последних 9 матчах «Лацио» одержал 7 побед при поражениях от «Ромы» и «Интера», «орлы» имеют 3-матчевую победную серию, но не проиграть в Турине уже будет маленьким чудом, давно никому, кроме «Лиона», непосильным.
«Атлетик» – «Атлетико», воскресенье, 18.15
Покуда большая тройка Ла Лиги играет против середняков-аутсайдеров, лезть в интернет за непоказываемым российским ТВ испанским чемпионатом стоит ради «атлетичного» дерби. Да, вы всё правильно поняли – я не включил «Атлетико» в большую тройку, поскольку сейчас мадридцы отстают от «Барселоны» на 4 очка, от «Севильи» – на 5, и толком не способны включиться в борьбу за чемпионство. Хотя от сохранившей лидеров и укрепившейся команды Симеоне ожидали именно этого.
Баски идут на привычной седьмой позиции и не претендуют на что-то большее, чем Лига Европы, но когда в Бильбао приезжает топ-команда, ей лучше об этом забыть. «Барселона», проигравшая на «Сан-Мамес» со счётом 1:2 кубковый матч 5-го января, подтвердит. Правда, в последнее время дела у команды Эрнесто Вальверде идут так себе: поражение в ответном матче с «Барсой» (1:3) оказалось между нулевыми ничьими с «Леганесом» и «Алавесом».
«Атлетико» потихоньку пришёл в себя и между кубковыми матчами одержал 3 фирменные сухие победы в Примере, но «Атлетик» будет посильнее побеждённых соперников. И пока команда Симеоне не отправилась в очередной длинный лигочемпионский поход, нужно не отвлекаясь (3:0 в первом кубковом матче с «Эйбаром» превратили ответный в формальность) продолжать успешную серию.
«Лион» – «Марсель», воскресенье, 23.00
Наименее популярный из топ-чемпионатов в этом году грозится стать одним из самых интригующих: «ПСЖ» буксует, «Монако» разносит всех, «Ницца» удивляет. Правда, во Франции не исключают, что последние сбавят и вот тут-то шанс забраться в лигочемпионскую зону появится у «Лиона». Правда, дистанция между лидирующей тройкой и «Олимпиком» солидная (8 очков, пусть и при матче в запасе), очки надо набирать постоянно, но в 1-м туре после перерыва «Лион» уступил «Кану» 2:3.
«Марсель», который сейчас тренирует чемпион Франции Руди Гарсия, в прошлом туре тоже проиграл: 1:4 от «Монако» – это в текущем сезоне чуть ли не норма. Всё-таки после того, как русская вдова Робера Луи-Дрейфуса продала клуб американскому бизнесмену Фрэнку Маккорту, великий клуб начал выздоравливать. Сейчас «Марель» идёт 6-м и готов раскрыть кошелёк, дабы вырвать из лондонского плена Димитри Пайета. Новость про то, что взбесивший всех француз намерен травмировать себя, если его не отпустят, оказалась хорошо удавшимся розыгрышем, но сам факт интереса к игроку такого уровня и готовность платить за игрока 20 миллионов фунтов намекают на то, что скоро мы снова увидим «Марсель» в Лиге чемпионов. Правда, сейчас команда способна бороться только за Лигу Европы, но и это после прошлогоднего 13-го места стоит признать успехом.
Скорее всего, ни «Лион», ни «Марсель» не попадут в тройку, но битва «Олимпиков» – вполне самодостаточная вещь, стоящая того, чтобы укладываться спать перед рабочей неделей именно под неё. Да, 4 предыдущие встречи закончились ничьими на «тотал меньше», но люди, которые решили посмотреть игру на «Жерлан» в 2009-м, никогда не забудут те самые 5:5. Да и исторически в этом большом противостоянии находится находится место результативному футболу. Ляказетт, Вальбуэна, Фекир, Рыбус, Гомис, Товен, Губочан – тут определенно есть на кого посмотреть!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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