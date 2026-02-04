Матчи Скрыть

Официально: "Зенит" объявил о переходе Эраковича в новый клуб

"Зенит" объявил о переходе Страхиньи Эраковича в новый клуб на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
"Футбольные клубы "Зенит" и "Црвена Звезда" достигли договоренности о переходе защитника на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26", - написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Страхинья Эракович выступает в составе петербургского "Зенита" с конца июля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

