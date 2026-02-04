"Краснодар" интересуется защитниками "Локомотива" и "Ростова" - источник

По данным источника, "Краснодар" хочет усилить правый край обороны и рассматривает на эту позицию защитников Максима Ненахова из "Локомотива", Илью Ваханию из "Ростова" и Темиркана Сундукова из махачкалинского "Динамо".
В этом сезоне 27-летний Ненахов провел за "железнодорожников" 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.
В активе 25-летнего Вахании 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 22 играх за "Ростов".
24-летний Сундуков записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас в 24 матчах за махачкалинскую команду.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Локомотив"