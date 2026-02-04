Матчи Скрыть

"Краснодар" интересуется защитниками "Локомотива" и "Ростова" - источник

Краснодарцы рассматривают варианты усиления правого фланга защиты.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Краснодар" хочет усилить правый край обороны и рассматривает на эту позицию защитников Максима Ненахова из "Локомотива", Илью Ваханию из "Ростова" и Темиркана Сундукова из махачкалинского "Динамо".

В этом сезоне 27-летний Ненахов провел за "железнодорожников" 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В активе 25-летнего Вахании 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 22 играх за "Ростов".

24-летний Сундуков записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас в 24 матчах за махачкалинскую команду.

Источник: "СЭ"

