"Рубин" победил "Женис" в товарищеском матче

Дубль в составе казанского клуба забил французский нападающий Жак Сиве.
Товарищеские матчи
Формат матча - 2 тайма по 60 минут
Голы: Сиве, 35, 48.
"Рубин": Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Арройо, Кузяев, Апшацев, Ходжа, Сиве, Моторин.
2 тайм: Нигматуллин, Кузнецов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Ломовицкий, Иванов, Тешкин, Зотов, Мукба, Васильев.
Казанский "Рубин" одержал победу над казахстанским "Женисом" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Рубин"