Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

"Рубин" победил "Женис" в товарищеском матче

Казанский "Рубин" одержал победу над казахстанским "Женисом" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Рубин"
Дубль в составе казанского клуба забил французский нападающий Жак Сиве.

Товарищеские матчи

Формат матча - 2 тайма по 60 минут

Голы: Сиве, 35, 48.

"Рубин": Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Арройо, Кузяев, Апшацев, Ходжа, Сиве, Моторин.

2 тайм: Нигматуллин, Кузнецов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Ломовицкий, Иванов, Тешкин, Зотов, Мукба, Васильев.

