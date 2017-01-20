Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Форвард сборной Литвы: если выбирать клуб, то хотел бы играть за "Локомотив"

Нападающий "Ягеллонии" и сборной Литвы Федор Черных заявил, что не отказался бы от перехода в московский "Локомотив".

- За какой клуб или в каком чемпионате мечтаете выступать?

- Если выбирать клуб, то за "Локомотив". Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться.

Мой дядя водил меня на "Локомотив", и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:53
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.