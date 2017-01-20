Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с возвращением в "Спартак" (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с возвращением в стан красно-белых.

"Вернулся в родные пенаты! Удачи, Санёк!" - написал Глушаков в Инстаграме.

Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с возвращением в "Спартак" (фото)
Теги: Глушаков Самедов Спартак
Сегодня, 14:32
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:44) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эта зенитовская навозная муха- каждой бочке затычка...
Цитата: Blessing
Глушаков становится настоящей фото топ-моделью,
НАШЁЛ ...СЕБЯ!!! confused



Эта зенитовская навозная муха- каждой бочке затычка...
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
шпаны в сборе ))) держись бомжарня )))
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков становится настоящей фото топ-моделью,
НАШЁЛ ...СЕБЯ!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.