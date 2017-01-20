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"Фиорентина" проведет переговоры с "Зенитом" по Маурисио и Луишу Нету
"Фиорентина" на следующей неделе проведет переговоры с "Зенитом" о возможном переходе Маурисио и Луиша Нету. Об этом ТАСС сообщили в агентстве, представляющем интересы обоих игроков.
"Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской "Фиорентиной". Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством "Зенита" о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами", - рассказали в агентстве, представляющем интересы Маурисио и Нету.
"Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской "Фиорентиной". Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством "Зенита" о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами", - рассказали в агентстве, представляющем интересы Маурисио и Нету.
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