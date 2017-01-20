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"Фиорентина" проведет переговоры с "Зенитом" по Маурисио и Луишу Нету

"Фиорентина" на следующей неделе проведет переговоры с "Зенитом" о возможном переходе Маурисио и Луиша Нету. Об этом ТАСС сообщили в агентстве, представляющем интересы обоих игроков.

"Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской "Фиорентиной". Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством "Зенита" о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами", - рассказали в агентстве, представляющем интересы Маурисио и Нету.
Теги: Фиорентина Маурисио Нету Зенит Трансферы
Сегодня, 16:27
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14
(4)
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sunsun
Мне конкретно Нету не нравится

каждый раз повторяется одно и тоже - отлично проводит сборы, признаётся на них одним из лучших, а в оф.матчах начинает чередовать хорошо проведённые матчи с какими-то офуенными косяками. С Гараем в паре играл здорово, даже Ломбертса вытеснил.

Цитата: Lord_Vik
Ну Коко, Дзю и Юсупова нашли же както.

о защах мы ведём беседу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
с паспортом и дорогого...как то не стыкуется

Ну Коко, Дзю и Юсупова нашли же както.
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: utekay

Новосельцев ЦЗ...а ещё кто?

Цалагова же взяли ..топ пара будет )))
Регистрация: 29.03.2013
№11 Написал: sunsun (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Pavel 999
игнаша берите не промахнетесь
sunsun,

Староват

Цитата: utekay
Цитата: sunsun
Так ведь ищем дорогого

с паспортом и дорогого...как то не стыкуется

Да, согласен.
Мне конкретно Нету не нравится
Регистрация: 26.07.2016
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sunsun
Так ведь ищем дорогого

с паспортом и дорогого...как то не стыкуется


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (1)

игнаша берите не промахнетесь
sunsun,
Регистрация: 4.08.2016
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
продано
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: sunsun (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: sunsun
По мне так пусть в обороне лучше паспорта косячат

Новосельцев ЦЗ...а ещё кто?

Так ведь ищем дорогого
Регистрация: 26.07.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sunsun
По мне так пусть в обороне лучше паспорта косячат

Новосельцев ЦЗ...а ещё кто?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: sunsun (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: sunsun
Обоих долой

Да? Ещё и Нико продадим...не нужна ведь защита нам...так по-твоему?

По мне так пусть в обороне лучше паспорта косячат (всё равно больше, чем Нико с Луишем не напортят), а леги впереди бегают. Лимит-то никто не отменял...
Регистрация: 26.07.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sunsun
Обоих долой

Да? Ещё и Нико продадим...не нужна ведь защита нам...так по-твоему?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: sunsun (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Обоих долой - Нету слабый, а Маурисио сдившийся. Забирайте пакетом.
Регистрация: 26.07.2016
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (4)

Маурисио неплохо начал, но сдулся после того, как контракт подписал.
Совсем не нравится в последнее время.А вот Нету с хорошим центрзащем может очень даже неплохо играть. Вот только где второго Гарая найти?


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да ну накуй! Только, только Нету стал более менее стабильно играть. А по Маурисио варианты возможны. Чего то притух он.
Регистрация: 23.08.2016
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