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Карло Анчелотти: мы довольны победой, но не тем, как мы играли

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти высказался о победе над "Фрайбургом" (2:1) в матче 17-го тура Бундеслиги. Победу мюнхенцам принес гол Роберта Левандовски на 91-й минуте.

"Это был сложный матч против сильного, агрессивного соперника. В первом тайме мы играли не лучшим образом. Но мне понравился характер и воля к победе, которую показали мои футболисты. Поэтому в итоге мы и одержали победу.

Мы можем быть довольны результатом, но не тем, как мы играли", - цитирует Анчелотти "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт "Баварии".
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 03:43
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