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Александр Кокорин: пока ни один трансфер в РФПЛ не впечатлил
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает, что среди трансферных новостей клубов премьер-лиги пока интересных переходов не произошло.
– Следите ли за трансферными новостями в РФПЛ?
– Конечно. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.
– Есть такой трансфер, который вас больше всего впечатлил?
– Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого.
СЭ
– Следите ли за трансферными новостями в РФПЛ?
– Конечно. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.
– Есть такой трансфер, который вас больше всего впечатлил?
– Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого.
СЭ
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