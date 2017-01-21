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Александр Кокорин: пока ни один трансфер в РФПЛ не впечатлил

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает, что среди трансферных новостей клубов премьер-лиги пока интересных переходов не произошло.

– Следите ли за трансферными новостями в РФПЛ?

– Конечно. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.

– Есть такой трансфер, который вас больше всего впечатлил?

– Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого.

СЭ
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 08:44
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3
(1)
№3 Написал: Николаич. (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин себя мнит "мегазвездой". Игру бы лучше показывал.
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:02) #
  • +3
  •  (3)

Согласен....)) таких бешеных бабок за бездарность, как тебе , ещё никому не забашляли.((

Тебе ли такие интервью давать, спрячься и раздели своё КПД на сумму контракта - окуеешь..((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 08:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Самый бездарный трансфер-это твой Кокоша unamused
Регистрация: 17.10.2016
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