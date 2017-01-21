Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владиславу Игнатьеву на 30-летие подарили ногу (видео)

К его 30-летию полузащитника "Локомотива" Владислава Игнатьева команда подготовила оригинальный подарок: большую ногу традиционного испанского деликатеса - хамона.

Владислав чуточку растерялся:"Что ж я буду делать с этой ногой?!". И здесь главный тренер Юрий Семин пришел на помощь: "Влад, на ужине все решим, вот увидишь".

Теги: Локомотив Игнатьев
Сегодня, 09:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.