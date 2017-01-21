"Бока Хуниорс" хочет приобрести у "МЮ" голкипера Серхио Ромеро

"Бока Хуниорс" хочет приобрести у "Манчестер Юнайтед" вратаря Серхио Ромеро и ведет переговоры с английским клубом, сообщает Fichajes.Основной преградой этому переходу является нежелание самого Ромеро возвращаться на родину.В текущем сезоне 29-летний аргентинский страж ворот сыграл всего в четырёх матчах, проигрывая конкуренцию испанцу Давида де Хеа. Отсутствие игровой практики может также сказаться на перспективах участия Ромеро в ЧМ-2018 в составе сборной Аргентины.