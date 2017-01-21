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Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку проекту издания "Sportbox" #Янемогумолчать.

"Знал о проблемах, которые подняты в проекте, они действительно имеют место. Коррупция существует не только при переходе в профессионалы, но и в детско-юношеском футболе. Я работал в этой сфере и могу сказать, что это продолжается давно. Здорово, что мы начали об этом говорить. Уверен, это поможет навести порядок в детско-юношеском футболе.

Нынешнее положение дел тормозит развитие футбола в стране и перекрывает дорогу многим ребятам. В России 2500 школ, которые ежегодно выпускают до 50 тысяч футболистов. Если бы все было в порядке, мы имели бы отличный резерв. Но существующие препятствия не позволяют ребятам переходить на высокий уровень.

Пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с проблемой, ничего не изменится. Все рычаги у них. Да, они отреагировали на статьи, но неужели до публикаций ничего не знали? Только когда тема получила огласку и вызвала резонанс в обществе, чиновники зашевелились.

Пора бы, ведь у нас большие проблемы с резервом: на юношеском уровне в последнее время мы практически ничего не можем добиться", - заявил Бубнов.
Теги: Бубнов
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
И с агентами.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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