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Уго Льорис: до Почеттино в "Тоттенхэме" был бардак
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис высказал мнение о нынешнем наставнике команды Маурисио Почеттино.
"У всех в команде одно желание – никуда не уходить, участвовать в этом проекте. Главный фактор - тренер (Маурисио Почеттино – прим. ред.). С ним, кажется, мы постоянно растем, останавливаться не собираемся, и бог только знает, каких высот еще достигнем.
О тренере я мог бы говорить часами. При первом же контакте видишь, что это личность. У него харизма, он может быть нежным, но и твердым – когда беседуем один на один. Я знаю, что говорю, потому что в команде с 2012 года, первые два сезона работал с другими тренерами (Андре Виллаш-Боашем и Тимом Шервудом – прим. ред.) - тогда была совсем другая команда.
Был момент, даже подумал: а не уйти ли? Но когда пришел Почеттино со своим проектом, сразу изменились отношения в команде, стали доверительными. Думаю, со стороны не так заметно, что он сделал за три года, но мы – футболисты - понимаем, как все изменилось – и в структуре и в отношении к делу. До него в команде был бардак. Сегодня – дисциплина.
Потом очень симпатична его футбольная философия. Да это все требует усилий, работы, это видно даже по расстоянию, которую пробегаем за матч. Может показаться, не слишком ли большие обороты, но таков современный футбол, именно такой футбол любят наши болельщики", - сказал Льорис.
Р-Спорт
"У всех в команде одно желание – никуда не уходить, участвовать в этом проекте. Главный фактор - тренер (Маурисио Почеттино – прим. ред.). С ним, кажется, мы постоянно растем, останавливаться не собираемся, и бог только знает, каких высот еще достигнем.
О тренере я мог бы говорить часами. При первом же контакте видишь, что это личность. У него харизма, он может быть нежным, но и твердым – когда беседуем один на один. Я знаю, что говорю, потому что в команде с 2012 года, первые два сезона работал с другими тренерами (Андре Виллаш-Боашем и Тимом Шервудом – прим. ред.) - тогда была совсем другая команда.
Был момент, даже подумал: а не уйти ли? Но когда пришел Почеттино со своим проектом, сразу изменились отношения в команде, стали доверительными. Думаю, со стороны не так заметно, что он сделал за три года, но мы – футболисты - понимаем, как все изменилось – и в структуре и в отношении к делу. До него в команде был бардак. Сегодня – дисциплина.
Потом очень симпатична его футбольная философия. Да это все требует усилий, работы, это видно даже по расстоянию, которую пробегаем за матч. Может показаться, не слишком ли большие обороты, но таков современный футбол, именно такой футбол любят наши болельщики", - сказал Льорис.
Р-Спорт
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