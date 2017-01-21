Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Балотелли обвинил болельщиков "Бастии" в расизме

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли раскритиковал поведение фанатов "Бастии" в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).

"Это нормально, что болельщики "Бастии" всю игру ухают как обезьяны, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?

Может, во Франции разрешен расизм? Или только в Бастии? Такие люди, как фанаты "Бастии", делают футбол ужасным. Стыд и позор", – написал Балотелли в своем Инстаграме.
Теги: Балотелли Ницца Бастия
Сегодня, 15:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.