Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:25
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Марио Балотелли обвинил болельщиков "Бастии" в расизме
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли раскритиковал поведение фанатов "Бастии" в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).
"Это нормально, что болельщики "Бастии" всю игру ухают как обезьяны, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?
Может, во Франции разрешен расизм? Или только в Бастии? Такие люди, как фанаты "Бастии", делают футбол ужасным. Стыд и позор", – написал Балотелли в своем Инстаграме.
"Это нормально, что болельщики "Бастии" всю игру ухают как обезьяны, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?
Может, во Франции разрешен расизм? Или только в Бастии? Такие люди, как фанаты "Бастии", делают футбол ужасным. Стыд и позор", – написал Балотелли в своем Инстаграме.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.