Марио Балотелли обвинил болельщиков "Бастии" в расизме

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли раскритиковал поведение фанатов "Бастии" в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).



"Это нормально, что болельщики "Бастии" всю игру ухают как обезьяны, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?



Может, во Франции разрешен расизм? Или только в Бастии? Такие люди, как фанаты "Бастии", делают футбол ужасным. Стыд и позор", – написал Балотелли в своем Инстаграме.