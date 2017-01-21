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Уэйн Руни: горжусь своим рекордом
Нападающий "Манчестера Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал ничью своей команды в матче против "Стока Сити" (1:1) в 22 туре АПЛ.
Форвард манкунианцев в этой встрече установил рекорд по количеству забитых голов за "красных дьяволов".
"Это чертовски много. Горжусь своим рекордом. Я не ожидал такого, когда присоединился к команде. Я надеюсь, что забью еще больше голов. Такие результаты, как сегодня, отражаются в конце сезона. Неприятно терять очки, но мы получили одно. Еще много туров впереди, может многое случиться", - цитирует Руни ВВС.
Форвард манкунианцев в этой встрече установил рекорд по количеству забитых голов за "красных дьяволов".
"Это чертовски много. Горжусь своим рекордом. Я не ожидал такого, когда присоединился к команде. Я надеюсь, что забью еще больше голов. Такие результаты, как сегодня, отражаются в конце сезона. Неприятно терять очки, но мы получили одно. Еще много туров впереди, может многое случиться", - цитирует Руни ВВС.
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