Уэйн Руни: горжусь своим рекордом

Нападающий "Манчестера Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал ничью своей команды в матче против "Стока Сити" (1:1) в 22 туре АПЛ.



Форвард манкунианцев в этой встрече установил рекорд по количеству забитых голов за "красных дьяволов".



"Это чертовски много. Горжусь своим рекордом. Я не ожидал такого, когда присоединился к команде. Я надеюсь, что забью еще больше голов. Такие результаты, как сегодня, отражаются в конце сезона. Неприятно терять очки, но мы получили одно. Еще много туров впереди, может многое случиться", - цитирует Руни ВВС.