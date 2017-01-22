Славен Билич: Пайет либо останется, либо уйдёт

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Димитри Пайе.



"Пока новостей никаких нет. Через 10 дней всё это закончится. Есть два возможных исхода: Пайе либо останется, либо уйдёт. Димитри отличный игрок, у него есть своя цена. Мы же просим за него даже меньше, чем он стоит", — цитирует Билича ESPN.