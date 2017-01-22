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Стивен Джеррард: надеюсь, однажды стану главным тренером "Ливерпуля"

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард отметил, что хотел бы возглавить "Ливерпуль".

"Сейчас я вернулся в "Ливерпуль" на роль тренера молодежи. Я собираюсь учиться и развиваться, чтобы, надеюсь, стать достойным тренером или однажды главным тренером. Так что я нахожусь в предвкушении. Да, конечно, возглавить "Ливерпуль" — это моя мечта. Однако я осознаю свое положение прямо сейчас — я внизу лестницы. Мне предстоит много работать, многому научиться. Я далек от этого, но это моя мечта", — цитирует Джеррарда BT Sport.
Теги: Джеррард Ливерпуль
Сегодня, 17:16
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