Жозе Моуринью уволил болбоев "МЮ" после матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заменил болбоев на домашнем стадионе команды на воспитанников академии клуба, сообщает The Mirror.Португалец был недоволен работой болболев в матче 21-го тура с "Ливерпулем" (1:1). Девочек и мальчиков для этой работы предоставляет фонд "Манчестер Юнайтед". Моуринью считает, что они слишком долго возвращают мячи, что, в конечном итоге, влияет на игру его команды.Отныне болбоями на домашних матчах "МЮ" будут ребята из академии клуба. По мнению Моуринью, они понимают суть футбола и не будут мешать развитию атак его подопечных.