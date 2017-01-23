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Жозе Моуринью уволил болбоев "МЮ" после матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заменил болбоев на домашнем стадионе команды на воспитанников академии клуба, сообщает The Mirror.

Португалец был недоволен работой болболев в матче 21-го тура с "Ливерпулем" (1:1). Девочек и мальчиков для этой работы предоставляет фонд "Манчестер Юнайтед". Моуринью считает, что они слишком долго возвращают мячи, что, в конечном итоге, влияет на игру его команды.

Отныне болбоями на домашних матчах "МЮ" будут ребята из академии клуба. По мнению Моуринью, они понимают суть футбола и не будут мешать развитию атак его подопечных.

Газета.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 02:59
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