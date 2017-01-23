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Эммануэль Фримпонг перейдет в шведский клуб "Эскилстуна"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в шведской "Эскилстуне", сообщает Aftonbladet. Речь идет об аренде до лета 2017 года.

Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг продолжит карьеру в Швеции, однако не стал уточнять название нового клуба ганского полузащитника.

Газета.ru
Теги: Фримпонг
Сегодня, 08:54
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