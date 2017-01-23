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"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.

Мэйсон на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Гэри Кэйхиллом, после чего доктора оказывали ему помощь в течение пяти минут и затем унесли с поля на носилках.

"Халл Сити" на официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья полузащитника.

"Клуб подтверждает, что Райан Мэйсон получил перелом черепа в матче с "Челси". Он был доставлен в госпиталь и прооперирован. Райан находится в стабильном состоянии, он останется в больнице в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении "тигров".

Теги: Халл Сити
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Реал»
Здоровья!
Регистрация: 26.09.2015
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