"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.Мэйсон на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Гэри Кэйхиллом, после чего доктора оказывали ему помощь в течение пяти минут и затем унесли с поля на носилках."Халл Сити" на официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья полузащитника."Клуб подтверждает, что Райан Мэйсон получил перелом черепа в матче с "Челси". Он был доставлен в госпиталь и прооперирован. Райан находится в стабильном состоянии, он останется в больнице в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении "тигров".