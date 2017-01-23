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Дмитрия Торбинского обязали вернуть "Рубину" 225 тысяч евро

Хавбек "Краснодара" Дмитрий Торбинский должен выплатить казанскому "Рубину" 225 тысяч евро, передает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к "Рубину" о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта. Вскоре иск был удовлетворен. "Рубин", в свою очередь, обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге сумма компенсации была уменьшена.

Клуб выплатил футболисту компенсацию, но после решения CAS, Торбинский должен выплатить разницу в компенсации, которая составит 225 тысяч евро.
Теги: Торбинский Рубин
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Динамо» М
ну попал..
Регистрация: 13.04.2016
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