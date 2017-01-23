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Дмитрия Торбинского обязали вернуть "Рубину" 225 тысяч евро
Хавбек "Краснодара" Дмитрий Торбинский должен выплатить казанскому "Рубину" 225 тысяч евро, передает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к "Рубину" о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта. Вскоре иск был удовлетворен. "Рубин", в свою очередь, обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге сумма компенсации была уменьшена.
Клуб выплатил футболисту компенсацию, но после решения CAS, Торбинский должен выплатить разницу в компенсации, которая составит 225 тысяч евро.
В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к "Рубину" о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта. Вскоре иск был удовлетворен. "Рубин", в свою очередь, обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге сумма компенсации была уменьшена.
Клуб выплатил футболисту компенсацию, но после решения CAS, Торбинский должен выплатить разницу в компенсации, которая составит 225 тысяч евро.
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