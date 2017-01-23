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Защитник "Сандерленда" Джилободжи обвиняется в грубой игре

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника "Сандерленда" Папи Джилбоджи в грубой игре во время выездной встречи 23-го тура Премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (0:2).

В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона.

Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и теперь у 28-летнего игрока до 24 января есть время, чтобы дать ответ на обвинение, сообщает пресс-служба FA. Вероятно, что Джилбоджи грозит дисквалификация на три матча.
Теги: Сандерленд
Сегодня, 18:16
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