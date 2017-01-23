Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:38
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Защитник "Сандерленда" Джилободжи обвиняется в грубой игре
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника "Сандерленда" Папи Джилбоджи в грубой игре во время выездной встречи 23-го тура Премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (0:2).
В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона.
Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и теперь у 28-летнего игрока до 24 января есть время, чтобы дать ответ на обвинение, сообщает пресс-служба FA. Вероятно, что Джилбоджи грозит дисквалификация на три матча.
В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона.
Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и теперь у 28-летнего игрока до 24 января есть время, чтобы дать ответ на обвинение, сообщает пресс-служба FA. Вероятно, что Джилбоджи грозит дисквалификация на три матча.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.