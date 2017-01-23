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"Милан" интересуется Луисом Густаво

Полузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво может продолжить карьеру в "Милана", утверждает A Bola.

Миланский клуб попробует приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Возможный переход игрока оценивается в 18 миллионов евро.
Теги: Вольфсбург Милан Трансферы
Сегодня, 18:45
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