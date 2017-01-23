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Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за проблем с бедром, сообщает Marca.

Напомним, хорват был заменен на 78-й минуте матча 19-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (2:1).
Теги: Модрич Реал
Вчера, 23:55
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