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Агент: Настасича не будет в "Зените" (2)
Агент: Настасича не будет в "Зените" (2)
Вчера 23:55
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Вчера 22:59
"Крестовский" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля (11)
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"Лестер" не продаст Леонардо Ульоа в "Алавес"
Вчера 22:19
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Руслан Нигматуллин: если бы Фернандес решил перейти в "Спартак", то его бы не поняли (1)
Вчера 22:16
СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром" (6)
СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром" (6)
Вчера 21:47
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018 (2)
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018 (2)
Вчера 21:33
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Вчера 21:17
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Вчера 20:08
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Дани Алвес может продолжить карьеру в Китае (1)
Вчера 19:05
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"Милан" интересуется Луисом Густаво
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Вчера 16:08
Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока (1)
Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока (1)
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Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром (6)
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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
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Агент: Настасича не будет в "Зените"
Футбольный агент Томислав Эрцег, представляющий интересы защитника "Шальке" Матии Настасича заявил, что серба не будет в "Зените".
"Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!" — заявил "Спорту День за Днём" агент игрока.
"Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!" — заявил "Спорту День за Днём" агент игрока.
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