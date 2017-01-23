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Агент: Настасича не будет в "Зените"

Футбольный агент Томислав Эрцег, представляющий интересы защитника "Шальке" Матии Настасича заявил, что серба не будет в "Зените".

"Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!" — заявил "Спорту День за Днём" агент игрока.
Теги: Зенит Шальке Трансферы
Вчера, 23:56
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(0)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, второй сорт только едет. За деньгами теперь в Китай, а сеалекс может привлечь только сугробами и пустыми трибунами.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:01) #
  • -3
  •  (5)

отказал и это правильно smile
Регистрация: 7.12.2016
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