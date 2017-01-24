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"Крылья Советов" завтра вылетают на второй сбор

После нескольких дней отдыха, сегодня игроки и тренеры "Крыльев Советов" соберутся в Москве. Завтра днем самарская команда отправится в Турцию, где проведет второй зарубежный сбор.

На сборе запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", информирует официальный сайт "Крыльев".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:28
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