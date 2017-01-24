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"Крылья Советов" завтра вылетают на второй сбор
После нескольких дней отдыха, сегодня игроки и тренеры "Крыльев Советов" соберутся в Москве. Завтра днем самарская команда отправится в Турцию, где проведет второй зарубежный сбор.
На сборе запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", информирует официальный сайт "Крыльев".
На сборе запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", информирует официальный сайт "Крыльев".
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