Мирослав Ромащенко будет уволен из "Урала" — источник

Екатеринбургский "Урал" принял решение уволить главного тренера команды Мирослава Ромащенко.
Фото: ФК "Урал"
Белорусский специалист тренирует "Урал" с июня 2025 года, ранее, с января 2024-го по июнь 2025 года, Ромащенко занимал должность ассистента главного тренера екатеринбуржцев.

Под руководством Мирослава Юрьевича "Урал" провел 23 матча, в которых одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. По итогам 21 тура екатеринбуржцы с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице Лиги PARI.

Ранее "Чемпионат" сообщал, что в «Урале» рассматривают кандидатуру Александра Сторожука на смену Ромащенко.

Источник: Metaratings

