Александр Кержаков может возглавить "Урал"

Ранее о своем уходе с этого поста объявил белорусский специалист Мирослав Ромащенко, возглавлявший "Урал" с июня 2025 года.
Кроме Кержакова, руководство екатеринбуржцев рассматривает кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.
Последним местом работы Александра Кержакова был казахстанский "Кайрат" (2024; 6 победы, 3 ничьи, 3 поражения). В России Александр Анатольевич известен по работе с юношескими сборными страны разных возрастов, а также с "Томью" и "Пари НН".
По итогам 21 тура "Урал" с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице Лиге PARI.
