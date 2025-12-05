Матчи Скрыть

Александр Кержаков может возглавить "Урал"

Екатеринбургский "Урал" рассматривает Александра Кержакова на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее о своем уходе с этого поста объявил белорусский специалист Мирослав Ромащенко, возглавлявший "Урал" с июня 2025 года.

Кроме Кержакова, руководство екатеринбуржцев рассматривает кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.

Последним местом работы Александра Кержакова был казахстанский "Кайрат" (2024; 6 победы, 3 ничьи, 3 поражения). В России Александр Анатольевич известен по работе с юношескими сборными страны разных возрастов, а также с "Томью" и "Пари НН".

По итогам 21 тура "Урал" с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице Лиге PARI.

Источник: Metaratings

