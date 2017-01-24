Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Артем Дзюба может перейти в китайский клуб Акселя Витселя

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил трансферный запрос "Зениту" по поводу нападающего Артема Дзюбы, информирует Corriere dello Sport. Китайцы намерены приобрести форварда до конца января.

"Тяньцзинь" вел переговоры с форвардом "Фиорентины" Николой Калиничем, однако хорват отказался переходить в клуб. После этого китайская команда рассмотрела кандидатуру Дзюбы.

Сообщается, что на приобретении футболиста сборной России настаивает главный тренер клуба Фабио Каннаваро. Напомним, за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает полузащитник Аксель Витсель.
Теги: Дзюба
Сегодня, 13:15
Напечатать
20
(3)
№20 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Дзюба среди китайцев - как Гулливер среди лилипутов, затопчет и не заметит.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№19 Написал: Батька (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: RoDon22
Артем! Сначала нужно стать чемпионом России, а уж потом думать о переходах.

эта мечта может затянуться на многие годы ... а доллары в Китае сейчас дают ... ему уже 29 лет, через год нах не кому не нужен будет, кроме нашей лиги и такие деньги не увидит не когда !

Думаю если не утка, и действительно есть интерес к этому дереву, он свалит и напишет такое же как Витцель типа семья, дети, все ради них ))
Регистрация: 9.09.2016
№18 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У Китайцев должен быть свой Дзю-ба
Регистрация: 25.01.2016
№17 Написал: mustang (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
барыга
Регистрация: 23.12.2015
№16 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И хочется, и колется.
Бэдный Артем))


--------------------
21\13
Регистрация: 25.01.2006
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Этот за бабло и мать родную продаст ! В сините, по всей видимости и в этом году с главным трофеем пролёт... если будет предложение - убежит...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: сектант
А как же трофеи?

А в Китае не за трофеи играют? Аааа, там же за деньги только. Нет золотых медалей, есть золотой сундук, серебряный чемодан и бронзовая сумочка с энными суммами.

Конечно за трофеи!Вот Витсель тцда и уехал чтоб бороться за что то там,вместо лиги чемпионов и чемпионата италии,какие дпньги!!
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Что ж посмотрим как события дальше будут развиваться..
Регистрация: 31.10.2013
№12 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Артем! Сначала нужно стать чемпионом России, а уж потом думать о переходах. Хотя если пообещают зарплату 5-6 млн. Евро в год, то может и согласится. Тем более приглашает сам Фабио Каннаваро.
Регистрация: 30.11.2015
№11 Написал: Батька (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (2)

рвач laughing
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
E-bola эпидемия
Регистрация: 25.01.2016
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А Фабио Каннаваро хоть знает о существовании Дзюбы, что-бы настаивать на его покупке?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:26) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Этот может...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: сектант
А как же трофеи?

А в Китае не за трофеи играют? Аааа, там же за деньги только. Нет золотых медалей, есть золотой сундук, серебряный чемодан и бронзовая сумочка с энными суммами.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 13:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Может китайцы деревяшку более пластичной сделают ?
Регистрация: 23.03.2015
№5 Написал: makcnmka (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну за деньги можно и бесплатно поработать))))
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Чемодан-вокзал-пекин


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А как же трофеи?Не удивлюсь если этот рвач согласится.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (11)

за трофеями laughing
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Продано
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.