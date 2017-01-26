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"Уфа" определилась с соперниками на кипрском сборе

"Уфа" отправилась на Кипр, где проведет очередной учебно-тренировочный сбор в преддверии весенний части чемпионата России.

В рамках сбора подопечные Сергея Семака сыграют с болгарскими клубами "Берое" (29 января) и "Левски" (2 февраля). Еще одна встреча состоится 6 февраля, на данный момент соперник неизвестен. Сбор уфимцев завершится 7 февраля.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 11:22
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