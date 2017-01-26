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Роман Зобнин: футбол начал смотреть, наверное, лет в 16
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что в детстве не увлекался просмотром футбольных матчей, а предпочитал играть сам.
– Бывший автор "СЭ" Алексей Зинин, который сейчас занимает должность спортивного директора "Краснодара", прошлой весной рассказывал: "У Зобнина оклад – 400 тысяч рублей в месяц. Даже в клубе из нижней половины таблицы ему предлагали условия минимум в три раза больше. Но он оказался патриотом, сказал: "Хочу играть в "Динамо", деньги для меня не главное". Куда звали?
– Было такое. Команду называть не стану. Только уточню: моя зарплата в "Динамо" составляла даже не 400 тысяч, а 250. С бонусами – да, наверное, до 400 и дошло.
– За кого болели в детстве в Иркутске?
– Не поверите, но ни за кого! Лет до 16 вообще футбол не смотрел. Ни наш, ни иностранный. Любил только играть в него. Мой брат, который тоже был футболистом, смотрел все подряд, а мне это было неинтересно. Родители, которые сами, кстати, тоже не увлекались футболом, поражались: как же так? И даже когда в 16 начал следить за трансляциями, то без боления за кого-либо. Мне только очень понравился Тьерри Анри, в честь которого взял 14-й номер.
– Скоро сможете с ним сфотографироваться – француз сейчас второй тренер сборной Бельгии, против которой россияне в марте проведут контрольный матч.
– Серьезно?! Прикольно. Будет возможность – подойду, сделаю снимок.
СЭ
– Бывший автор "СЭ" Алексей Зинин, который сейчас занимает должность спортивного директора "Краснодара", прошлой весной рассказывал: "У Зобнина оклад – 400 тысяч рублей в месяц. Даже в клубе из нижней половины таблицы ему предлагали условия минимум в три раза больше. Но он оказался патриотом, сказал: "Хочу играть в "Динамо", деньги для меня не главное". Куда звали?
– Было такое. Команду называть не стану. Только уточню: моя зарплата в "Динамо" составляла даже не 400 тысяч, а 250. С бонусами – да, наверное, до 400 и дошло.
– За кого болели в детстве в Иркутске?
– Не поверите, но ни за кого! Лет до 16 вообще футбол не смотрел. Ни наш, ни иностранный. Любил только играть в него. Мой брат, который тоже был футболистом, смотрел все подряд, а мне это было неинтересно. Родители, которые сами, кстати, тоже не увлекались футболом, поражались: как же так? И даже когда в 16 начал следить за трансляциями, то без боления за кого-либо. Мне только очень понравился Тьерри Анри, в честь которого взял 14-й номер.
– Скоро сможете с ним сфотографироваться – француз сейчас второй тренер сборной Бельгии, против которой россияне в марте проведут контрольный матч.
– Серьезно?! Прикольно. Будет возможность – подойду, сделаю снимок.
СЭ
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