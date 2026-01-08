- Я сейчас открыл старую переписку с Вадимом Евсеевым и увидел, как поздравлял его с днём рождения. Но это переписка старая, а сейчас - какое безобразие! - не поздравил ещё. Обязательно напишу! Желаю, чтобы мы вместе добрались до самой высокой горы, самых высоких турнирных позиций. Мы вместе делаем большое дело, - приводит слова Гаджиева "Чемпионат".
Главному тренеру махачкалинского "Динамо", экс-наставнику новороссийского "Черноморца", "Ленинградца", краснодарской "Кубани", воронежского "Факела", ярославского "Шинника", "Уфы", "СКА-Хабаровска", пермского "Амкара" и ивановского "Текстильщика" Вадиму Евсееву 8 января 2026 года исполнилось 50 лет.
29 декабря 2025 года было официально объявлено о назначении Евсеева на должность главного тренера махачкалинцев, вакантной после ухода по итогам осенней части сезона Хасанби Биджиева.
Президент "Динамо" Мх Гаджиев: какое безобразие - не поздравил Евсеева с 50-летием!
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал 50-летний юбилей нового главного тренера команды Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Факел"