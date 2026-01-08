Фабрицио Романо подтвердил будущий переход Жерсона из "Зенита" в "Крузейро"

Телеграм-канал авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо сообщил, что петербургский "Зенит" и "Крузейро" из Белу-Оризонти согласовали детали сделки по переходу бразильского хавбека сине-бело-голубых Жерсона.
По данным источника, "Зенит" получит за Жерсона 27 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в качестве возможных бонусов.
Текущий контракт Жерсона с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2030 года, в нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Жерсона в 18 миллионов евро. Летом 2025 года "Зенит" заплатил за игрока 25 миллионов евро бразильскому "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"