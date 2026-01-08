- Правда ли, что я вошёл в тренерский штаб "Динамо"? Ещё руководство ничего не объявило. Но меня Ролан Гусев позвал в тренерский штаб, я согласился, - передаёт слова Жиркова "РБ Спорт".
В декабре 2025 года стало официально известно, что временно исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" после ухода с этого поста Валерия Карпина Ролан Гусев назначен на эту должность на постоянной основе сроком до конца сезона-2025/2026.
Жирков ответил на вопрос о вхождении в тренерский штаб Гусева в "Динамо"
Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, готов ли войти в тренерский штаб московского "Динамо".
Фото: РПЛ