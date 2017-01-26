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Источник: китайский "Бэйцзин Гоань" сейчас стоит дороже, чем "Милан"

Китайский клуб "Бэйцзин Гоань" благодаря вложенным в него в последнее время инвестициям на данный момент стоит дороже итальянского "Милана", передает Bloomberg.

По состоянию на январь 2017 года, отмечает издание, стоимость коллектива из Поднебесной превышает $800 млн. Недавно за 64% акций пекинской команды по данной цене согласилась заплатить крупная китайская компания.

Интересно, что "Бэйцзин Гоань" лишь единожды в своей истории становился чемпионом китайского первенства. Цвета команды сейчас среди прочих защищают бразильцы Ренато Аугусто и Клебер.

"Это завышенная цена, - заявляет спортивный бизнес-профессор и консультант китайского футбола Саймон Чедвик. - Она явно основана на интересах государства иметь весьма ценные футбольные клубы, которые можно сравнить с мировыми топами и привлечь к себе внимание".

Газета.ru
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:35) #
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а толку то?
Регистрация: 8.01.2017
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