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Источник: китайский "Бэйцзин Гоань" сейчас стоит дороже, чем "Милан"
Китайский клуб "Бэйцзин Гоань" благодаря вложенным в него в последнее время инвестициям на данный момент стоит дороже итальянского "Милана", передает Bloomberg.
По состоянию на январь 2017 года, отмечает издание, стоимость коллектива из Поднебесной превышает $800 млн. Недавно за 64% акций пекинской команды по данной цене согласилась заплатить крупная китайская компания.
Интересно, что "Бэйцзин Гоань" лишь единожды в своей истории становился чемпионом китайского первенства. Цвета команды сейчас среди прочих защищают бразильцы Ренато Аугусто и Клебер.
"Это завышенная цена, - заявляет спортивный бизнес-профессор и консультант китайского футбола Саймон Чедвик. - Она явно основана на интересах государства иметь весьма ценные футбольные клубы, которые можно сравнить с мировыми топами и привлечь к себе внимание".
Газета.ru
По состоянию на январь 2017 года, отмечает издание, стоимость коллектива из Поднебесной превышает $800 млн. Недавно за 64% акций пекинской команды по данной цене согласилась заплатить крупная китайская компания.
Интересно, что "Бэйцзин Гоань" лишь единожды в своей истории становился чемпионом китайского первенства. Цвета команды сейчас среди прочих защищают бразильцы Ренато Аугусто и Клебер.
"Это завышенная цена, - заявляет спортивный бизнес-профессор и консультант китайского футбола Саймон Чедвик. - Она явно основана на интересах государства иметь весьма ценные футбольные клубы, которые можно сравнить с мировыми топами и привлечь к себе внимание".
Газета.ru
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