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11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова

11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова Александр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.








Все запомнили безумный крик Александра Прудникова в серии пенальти во время юниорского Евро-06. После того победного турнира Прудникова записывали в ряд самых перспективных игроков не только России. Реальность оказалась суровее. После нескольких лет в "Спартаке" стать основным там было не суждено, и футболист отправился колесить страну по арендам, а затем уже и на полноценных контрактах.

Большинство из стажировок были неудачны. Форвард крайне мало забиваеь (чаще своим бывшим командам). При этом его агент держит марку: клиент играет только в Премьер-лиге, а таких клубов уже накопилось больше десяти. А после неудачи в "Оренбурге" на игрока спрос аж из "Локомотива". Пожалуй, сейчас проще пересчитать команды, в которых Александр не играл. Представляем всю карьеру форварда в картинках.

11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова


Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Прудников Локомотив Спартак
Сегодня, 08:46
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16
(1)
№16 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, он настолько никому не нужен, что даже деньги за него брать не хотят. Вот и берут его с радостью.
Надеясь, видимо, что за счет роста забьет хотя бы 2 гола с угловых и хотя бы частично отработает деньги, которые ему платят каждый месяц.
Хотя все равно это как-то нереально. С такой статистикой.

И что не удивительно, но самый высокий КПД в Рубине у... Бердыева.
Кто бы сомневался.

6 в 28 - это фактически 0,25 гола за игру. Неплохой показатель для хороших полузащитников в России.

Вот поэтому у Бердыева такие команды и получаются, потому, что даже игроки уровня Прудникова начинают забивать голы.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№15 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (0)

По мне так самое прикольное в карьере Прудникова, что он всегда играл в Премьер лиге. Никогда не играл в ФНЛ. А так конечно жаль немного Александра. Будущее было светлым и радостным, а вот настоящее оказалось мутным и серым.
Регистрация: 3.04.2013
№14 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (1)

Бамбардиррррррррр
Регистрация: 1.10.2015
№13 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
его золото среди детей в возрасте мужика до сих пор засело в головах тренеров?

его золото это его золото
– Когда ты еще не устроился в «Нальчик», в московском «Спартаке» работал Александр Прудников. Как экс-сотрудник «Спартака», скажи: Прудников – переписанный?

– Нет. Тут такая история: его отец был авторитетом в Смоленске, которого расстреляли у него на глазах, когда Прудников был еще маленьким. Позже «Спартак» поднимал информацию, обращался в милицию, и по документам Прудников действительно 1989-го года рождения. Так что он, судя по всему, немазанный. Чего не скажешь про Кокорина, например.

– Чего?

– Да, он однозначно 89-го года рождения, а не 91-го. Такие подозрения были еще, когда он играл за юношей. А позже получилось так: был парень, который когда-то играл в «Спартаке», а потом у нас в «Квазаре». Его друг – одноклассник Кокорина. Когда была эта шумиха про Кокорина в футбольных кругах, мы спросили одноклассника – правда, что Кокорин 91-го? Тот посмеялся и сказал, что нет. Сейчас 22-летним Кокориным все восхищаются. Но в этом году ему уже исполнилось 24. Он переписанный, у нас в «Квазаре» таких нет.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№12 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: rwspartach
До сих пор за Слона обидно,что этому бойцу предпочли балерину-дзюбу. Может сейчас всё у него хорошо тогда бы было...

"Было бы", "предпочли"...
В Спартаке как идет отбор игроков?

Кто сильнее тот и пробился, обижаться по сути не на кого.
Или у вас монетку кидают при выборе основы? smirk
Регистрация: 26.09.2015
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:57) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сын известного бандита 90 в Смоленске))))Если Семин его в локо возьмет это коречно бубет юмор.Хотя даже тот факт что он на просмотре говорит о глупой политеке железнодорожников)))а еще смородская плохая была..
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Локомотиву нужно бороться за Мельгарехо, а вот приглашение Прудникова смахивает на .... безисходность.
Регистрация: 30.11.2015
№9 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
До сих пор за Слона обидно,что этому бойцу предпочли балерину-дзюбу. Может сейчас всё у него хорошо тогда бы было...
Регистрация: 1.12.2014
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergeevich
Думаю, для Локо это успех)

Нет уж, даром не нужен. Фарфан уже проходит медобследование, это точно усиление, хоть и возрастной, 32 года, ровесник Самедова кстати.
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: Батька (Сегодня, 09:19) #
  • +5
  •  (7)

Лет 10 назад на юношах был впоряде из-за своих физ данных.
Сейчас непойму накой куй его приглашают в команды Премьер лиги ? Любого пацана с ДЮСШ по футболу возьми дай 50 тысяч рублей оклад будет лучше играть !!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:11) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Попрыгунья-стрекоза.
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergeevich
Думаю дело в хорошем агенте, относительно не большой з/п (наверное) + свободным агентом переходит. И, естественно, лимит очень помогает.


Он просто отдаёт часть своей зарплаты тренерам. Ничем больше объяснить его феерию нельзя.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 09:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Сибирячок,
Думаю дело в хорошем агенте, относительно не большой з/п (наверное) + свободным агентом переходит. И, естественно, лимит очень помогает.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 08:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вся феерия ещё впереди laughing
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:55) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
По 2 гола в год - это супернападающий и переписанный бездарь. Как при такой результативности этот колченогий остаётся востребованным? Неужели его золото среди детей в возрасте мужика до сих пор засело в головах тренеров?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 08:52) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Реал»
Думаю, для Локо это успех)
Регистрация: 26.09.2015
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