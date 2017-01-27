11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:19
Эдуард Соболь: остаюсь в "Заре" до лета
Эдуард Соболь: остаюсь в "Заре" до лета
Вчера 23:14
Оскар Хильемарк проходит медосмотр в "Дженоа"
Оскар Хильемарк проходит медосмотр в "Дженоа"
Вчера 22:57
"Кан" и "Нанси" сыграют 21 февраля
"Кан" и "Нанси" сыграют 21 февраля
Вчера 22:25
Антуан Гризманн может перейти в "Интер" (5)
Антуан Гризманн может перейти в "Интер" (5)
Вчера 21:44
Эрик Ламела вернулся в расположение "Тоттенхэма"
Эрик Ламела вернулся в расположение "Тоттенхэма"
Вчера 21:00
ЦСКА и "Краснодар" проявляют интерес к Халиловичу (8)
ЦСКА и "Краснодар" проявляют интерес к Халиловичу (8)
Вчера 21:00
Квинси Промес: я звал Депая в "Спартак" и подарил ему нашу футболку с седьмым номером (38)
Квинси Промес: я звал Депая в "Спартак" и подарил ему нашу футболку с седьмым номером (38)
Вчера 20:30
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (3)
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (3)
Вчера 20:29
Ярослав Дробны дисквалифицирован на три матча
Ярослав Дробны дисквалифицирован на три матча
Вчера 20:29
Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака" (2)
Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака" (2)
Вчера 20:28
Йоан Молло: я не претендую на роль Халка
Йоан Молло: я не претендую на роль Халка
Вчера 20:23
Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе (5)
Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе (5)
Вчера 20:00
Роберто Донадони продлит контракт с "Болоньей"
Роберто Донадони продлит контракт с "Болоньей"
Вчера 19:39
Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию
Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию
11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова
Александр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.
Все запомнили безумный крик Александра Прудникова в серии пенальти во время юниорского Евро-06. После того победного турнира Прудникова записывали в ряд самых перспективных игроков не только России. Реальность оказалась суровее. После нескольких лет в "Спартаке" стать основным там было не суждено, и футболист отправился колесить страну по арендам, а затем уже и на полноценных контрактах.
Большинство из стажировок были неудачны. Форвард крайне мало забиваеь (чаще своим бывшим командам). При этом его агент держит марку: клиент играет только в Премьер-лиге, а таких клубов уже накопилось больше десяти. А после неудачи в "Оренбурге" на игрока спрос аж из "Локомотива". Пожалуй, сейчас проще пересчитать команды, в которых Александр не играл. Представляем всю карьеру форварда в картинках.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Все запомнили безумный крик Александра Прудникова в серии пенальти во время юниорского Евро-06. После того победного турнира Прудникова записывали в ряд самых перспективных игроков не только России. Реальность оказалась суровее. После нескольких лет в "Спартаке" стать основным там было не суждено, и футболист отправился колесить страну по арендам, а затем уже и на полноценных контрактах.
Большинство из стажировок были неудачны. Форвард крайне мало забиваеь (чаще своим бывшим командам). При этом его агент держит марку: клиент играет только в Премьер-лиге, а таких клубов уже накопилось больше десяти. А после неудачи в "Оренбурге" на игрока спрос аж из "Локомотива". Пожалуй, сейчас проще пересчитать команды, в которых Александр не играл. Представляем всю карьеру форварда в картинках.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.