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Виталий Мутко: обсуждаем вопрос о возрождении Кубка Содружества

Кубок Содружества, закрытый в начале 2016 года, может быть возрожден. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко.

"Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Чефериным.

На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион "Фишт" в Сочи.

Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение – как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне" – цитируют Мутко "Известия".

Призовой фонд Кубка Содружества в Азербайджане может составить от 1 до 1,5 миллионов евро.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:59
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(0)
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
с участием топ-клубов из стран СНГ


Без хохлов какие там топы будут?
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 12:45) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая, что уровень команда более уровнялся, то может получится что-то интересное.
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Помню Динамо Киев - Спартак , были лучшие моменты это турнира.
Регистрация: 16.08.2010
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