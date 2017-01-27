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Виталий Мутко: обсуждаем вопрос о возрождении Кубка Содружества
Кубок Содружества, закрытый в начале 2016 года, может быть возрожден. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко.
"Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Чефериным.
На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион "Фишт" в Сочи.
Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение – как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне" – цитируют Мутко "Известия".
Призовой фонд Кубка Содружества в Азербайджане может составить от 1 до 1,5 миллионов евро.
"Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Чефериным.
На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион "Фишт" в Сочи.
Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение – как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне" – цитируют Мутко "Известия".
Призовой фонд Кубка Содружества в Азербайджане может составить от 1 до 1,5 миллионов евро.
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