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Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда
Зимнее трансферное окно только набирает обороты. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким российским футболистам подумать об аренде.
Александр Рязанцев
Российский полузащитник серьезно задержался в питерском клубе. Намек на то, что сторонам пора расходиться был в прошлом сезоне, когда Рязанцев провел вторую половину в аренде у «Урала». Летом игрок мог перейти в «Ростов», о чем говорит его агент. Но, видимо, руководство команд просто не договорилось о цене, либо Луческу попросил оставить футболиста. По осени из-за травм Александр провел больше времени в лазарете, чем на тренировках. После зимней закупки нескольких полузащитников стало понятно, что игроку ловить в Питере уже нечего. Поговаривают о трансфере в «Уфу», где сейчас тренирует знакомый ему Сергей Семак.
Александр Кержаков
Главный русский бомбардир летом очень долго вымаливал новый контракт от «Зенита». Надо отдать ему должное – у него это вышло. Вот только большую часть времени Кержаков провел на скамейке, где часто ведет себя, как ассистент тренера. Выходы на замену – вряд ли это то, чего хочет сам нападающий. В СМИ появилась новость об интересе «Уфы», где наверняка мы его увидим уже этой весной.
Денис Давыдов
«Русского Месси» так и не прорвало на забитые мячи и голевые передачи. В ФНЛ на фоне других игроков «Спартака-2» он не выглядит лидером команды. Но в первую команду Каррера привлекает Дениса регулярно и даже выпускает на поле. Вот только, чтобы превратиться во взрослого игрока необходима аренда в клуб Премьер-лиги, где не будет комфортных домашний условий. В «Спартаке» на первых ролях его пока не видят, поэтому не исключен вариант с переходом в другой коллектив.
Игорь Киреев
У воспитанника спартаковской академии все никак не идут дела в «Ростове». Сначала серьезная травма после удачной стажировки в Перми, а теперь уже банальная конкуренция. Если Тимофей Калачев очень легко приспособился к позиции правого латераля, то Игорю переход дается болезненно. Курбан Бердыев доверяет ему только от нехватки игроков или, когда тасует состав перед еврокубками. В целом, пермский опыт демонстрирует, что при правильном использовании он может принести достаточно много пользы своей команде.
Магомед Оздоев
Хави Грасия продолжает искать идеальный состав для «Рубина». С самого начала Магомед Оздоев был основным игроком, но после серии неудачных результатов Грасия посадил его на скамейку. У футболиста не самый простой характер в интервью дает понять, что полностью выкладывается, а новый тренер просто не видит его в основе. Испанский специалист намекнул на серьезную конкуренцию в коллективе. Самое удивительное, что Оздоев проиграл борьбу не только Мвилла и Сонгу, но и Руслану Камболову. Не очень верится, что испанец будет держать в своей команде футболиста, который выражает недовольство своим положением через прессу. Со своим бэкграундом и правильным паспортом Магомед наверняка весной будет играть, но только в другом клубе.
Владимир Дядюн
Многие уже и забыли таком футболисте. В этом сезоне Владимир не выступал. Сейчас он восстанавливается после травмы. По его словам, в ближайшее время все будет нормально. С Грасией дела у него точно не пойдут. Владимир сказал, что испанский он не знает и не собирается учить. После такого заявления Дядюн точно не будет претендовать даже на скамейку. Если Владимир еще заинтересован в спасении карьеры, то будет логично уйти хотя бы в аренду.
Владислав Кулик
Тридатилетний футболист всем хорошо известен по выступлениям за «Кубань». Пару лет назад его подписал «Рубин», где он до сих пор числится на контракте и даже внесен в сезонную заявку. После вылета «Кубани» в ФНЛ игрок остался в Казани. Если даже у Оздоева не идут дела, то Кулику точно пора задуматься об аренде. Летом был интерес от «Анжи». Переход не состоялся. Теперь в «Анжи» очередная смена курса. Не исключено, что по своим игровым характеристикам Владислав еще может принести пользу махачкалинскому клубу.
Динияр Билялетдинов
Очень удачно подсуетился отец Динияра, когда пригласил на два года в команду своего сына. След старшего Билялетдинова уже простыл, а вот некогда талантливый полузащитник до сих пор в команде. Судится вместе с Дядюном из-за невыплат зарплаты. Недавно прошел слух о возвращении в «Локомотив», однако казанцы заверили, что с игроком расставаться не собираются, что странно. Игровой практики нет, а набраться ее можно только в аренде.
Арсений Логашов
Логашов ошибся очень с переходом в «Локомотив». На тот момент в команде на его позиции уже были Янбаев и Шишкин. Прошло время, они по-прежнему на месте. А Логашов так и не смог выиграть конкуренцию. Появления по большим праздникам и на замену сменились после прихода Семина полным отсутствием игровой практики. Защитник имеет в своем активе ноль минут в этом сезоне. Осенью футболист высказывал через посредников недовольство и желание покинуть команду. Это окно станет шансом попасть в другой клуб.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Александр Рязанцев
Российский полузащитник серьезно задержался в питерском клубе. Намек на то, что сторонам пора расходиться был в прошлом сезоне, когда Рязанцев провел вторую половину в аренде у «Урала». Летом игрок мог перейти в «Ростов», о чем говорит его агент. Но, видимо, руководство команд просто не договорилось о цене, либо Луческу попросил оставить футболиста. По осени из-за травм Александр провел больше времени в лазарете, чем на тренировках. После зимней закупки нескольких полузащитников стало понятно, что игроку ловить в Питере уже нечего. Поговаривают о трансфере в «Уфу», где сейчас тренирует знакомый ему Сергей Семак.
Александр Кержаков
Главный русский бомбардир летом очень долго вымаливал новый контракт от «Зенита». Надо отдать ему должное – у него это вышло. Вот только большую часть времени Кержаков провел на скамейке, где часто ведет себя, как ассистент тренера. Выходы на замену – вряд ли это то, чего хочет сам нападающий. В СМИ появилась новость об интересе «Уфы», где наверняка мы его увидим уже этой весной.
Денис Давыдов
«Русского Месси» так и не прорвало на забитые мячи и голевые передачи. В ФНЛ на фоне других игроков «Спартака-2» он не выглядит лидером команды. Но в первую команду Каррера привлекает Дениса регулярно и даже выпускает на поле. Вот только, чтобы превратиться во взрослого игрока необходима аренда в клуб Премьер-лиги, где не будет комфортных домашний условий. В «Спартаке» на первых ролях его пока не видят, поэтому не исключен вариант с переходом в другой коллектив.
Игорь Киреев
У воспитанника спартаковской академии все никак не идут дела в «Ростове». Сначала серьезная травма после удачной стажировки в Перми, а теперь уже банальная конкуренция. Если Тимофей Калачев очень легко приспособился к позиции правого латераля, то Игорю переход дается болезненно. Курбан Бердыев доверяет ему только от нехватки игроков или, когда тасует состав перед еврокубками. В целом, пермский опыт демонстрирует, что при правильном использовании он может принести достаточно много пользы своей команде.
Магомед Оздоев
Хави Грасия продолжает искать идеальный состав для «Рубина». С самого начала Магомед Оздоев был основным игроком, но после серии неудачных результатов Грасия посадил его на скамейку. У футболиста не самый простой характер в интервью дает понять, что полностью выкладывается, а новый тренер просто не видит его в основе. Испанский специалист намекнул на серьезную конкуренцию в коллективе. Самое удивительное, что Оздоев проиграл борьбу не только Мвилла и Сонгу, но и Руслану Камболову. Не очень верится, что испанец будет держать в своей команде футболиста, который выражает недовольство своим положением через прессу. Со своим бэкграундом и правильным паспортом Магомед наверняка весной будет играть, но только в другом клубе.
Владимир Дядюн
Многие уже и забыли таком футболисте. В этом сезоне Владимир не выступал. Сейчас он восстанавливается после травмы. По его словам, в ближайшее время все будет нормально. С Грасией дела у него точно не пойдут. Владимир сказал, что испанский он не знает и не собирается учить. После такого заявления Дядюн точно не будет претендовать даже на скамейку. Если Владимир еще заинтересован в спасении карьеры, то будет логично уйти хотя бы в аренду.
Владислав Кулик
Тридатилетний футболист всем хорошо известен по выступлениям за «Кубань». Пару лет назад его подписал «Рубин», где он до сих пор числится на контракте и даже внесен в сезонную заявку. После вылета «Кубани» в ФНЛ игрок остался в Казани. Если даже у Оздоева не идут дела, то Кулику точно пора задуматься об аренде. Летом был интерес от «Анжи». Переход не состоялся. Теперь в «Анжи» очередная смена курса. Не исключено, что по своим игровым характеристикам Владислав еще может принести пользу махачкалинскому клубу.
Динияр Билялетдинов
Очень удачно подсуетился отец Динияра, когда пригласил на два года в команду своего сына. След старшего Билялетдинова уже простыл, а вот некогда талантливый полузащитник до сих пор в команде. Судится вместе с Дядюном из-за невыплат зарплаты. Недавно прошел слух о возвращении в «Локомотив», однако казанцы заверили, что с игроком расставаться не собираются, что странно. Игровой практики нет, а набраться ее можно только в аренде.
Арсений Логашов
Логашов ошибся очень с переходом в «Локомотив». На тот момент в команде на его позиции уже были Янбаев и Шишкин. Прошло время, они по-прежнему на месте. А Логашов так и не смог выиграть конкуренцию. Появления по большим праздникам и на замену сменились после прихода Семина полным отсутствием игровой практики. Защитник имеет в своем активе ноль минут в этом сезоне. Осенью футболист высказывал через посредников недовольство и желание покинуть команду. Это окно станет шансом попасть в другой клуб.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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