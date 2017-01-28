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Сборная России по мини-футболу одержала волевую победу над Португалией

Сборная России по мини-футболу одержала волевую победу над Португалией в первом товарищеском матче. В составе россиян отличились Иван Чишкала, Робиньо и Андрей Батырев. За португальцев забили Рикардиньо и Коэльо, передает "Газета.ru".

Ответная игра между этими сборными пройдёт в воскресенье, 29 января.

Мини-футбол. Товарищеский матч. Лиссабон

Португалия — Россия — 2:3

Ранее сборная России добыла две победы в товарищеских матчах со сборной Нидерландов — 4:1 и 1:0.
Сегодня, 06:34
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