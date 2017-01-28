"Ювентус" может взять в аренду Луиса Густаво из "Вольфсбурга"

Полузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво может продолжить карьеру в "Ювентусе"."Старая синьора" готова взять бразильца в аренду за €2 млн с опцией выкупа за €15 млн, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. При этом "Вольфсбург" хотел бы сразу продать футболиста, а не отпускать его в аренду.