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СМИ: Жозе Моуринью не доволен игрой Антони Марсьяля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может дать добро на уход нападающего Антони Марсьяля, будущее французского форварда в клубе находится под вопросом, передает Sky Sports.

Также сообщается, что сам Марсьяль всем доволен в "МЮ" и не намерен менять клуб.

Ранее сообщалось, что "Севилья" хотела взять футболиста в аренду, но "МЮ" не разрешил оформить сделку.
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:59
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