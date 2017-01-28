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"Локомотив" отказался увеличивать бюджет клуба после указа Владимира Путина

Госкомпании выполняют поручение президента РФ Владимира Путина по сокращению финансирования профессионального спорта, в частности, РЖД не стали увеличивать бюджет московского "Локомотива", заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я не помню, чтобы речь действительно шла о законопроекте. Но что касается государства, то приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета "Локомотива".

В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение выполняется", - цитирует Дворковича ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
А про Зенит что скажете, гос. управленцы?
Регистрация: 7.06.2016
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